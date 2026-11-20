Forse, mai come in questo momento, il Piace brilla di luce propria: squadra in fiducia dopo il doppio successo esterno, inframmezzato da quello in Coppa Italia contro la Lucchese, simile peraltro a una sfida fra formazioni Juniores.

Il ritorno al Garilli in campionato, dopo la scorpacciata infrasettimanale, ha il nome del Villa Valle, realtà più ambiziosa di Brusaporto e Rovato, le ultime due vittime di Mustacchio e soci, reduce dalla 0-0 interno con il nostro Nibbiano domenica scorsa e dall’eliminazione in Coppa ai rigori mercoledì contro il Valenzana Mado.

«È una squadra - dice Arnaldo Franzini, mister dei biancorossi - che da anni fa investimenti importanti e all’inizio di ogni stagione viene indicata come una possibile outsider. E ne ha le qualità».

Una sfida anche delicata, alla quale però arrivate decisamente bene.

«Sicuramente siamo pronti a fare il nostro: siamo abituati a non sottovalutare nessuno, nemmeno le partitelle del giovedì, a maggior ragione lo faremo con un avversario che può essere scomodo. Siamo in un buon periodo, ma non siamo ancora dove vorremmo, cioè in cima alla classifica, e il prossimo è un passaggio importante su questa strada. In ogni caso, adesso più che mai tutto dipende da noi, da quanto sapremo tirare fuori le nostre qualità».