«Piace in un buon momento, ma la strada è lunga»
Serie D - Mister Arnaldo Franzini verso la gara di domenica contro il VIlla Valle: «Avversario molto scomodo»
Paolo Gentilotti
|2 ore fa
Forse, mai come in questo momento, il Piace brilla di luce propria: squadra in fiducia dopo il doppio successo esterno, inframmezzato da quello in Coppa Italia contro la Lucchese, simile peraltro a una sfida fra formazioni Juniores.
Il ritorno al Garilli in campionato, dopo la scorpacciata infrasettimanale, ha il nome del Villa Valle, realtà più ambiziosa di Brusaporto e Rovato, le ultime due vittime di Mustacchio e soci, reduce dalla 0-0 interno con il nostro Nibbiano domenica scorsa e dall’eliminazione in Coppa ai rigori mercoledì contro il Valenzana Mado.
«È una squadra - dice Arnaldo Franzini, mister dei biancorossi - che da anni fa investimenti importanti e all’inizio di ogni stagione viene indicata come una possibile outsider. E ne ha le qualità».
Una sfida anche delicata, alla quale però arrivate decisamente bene.
«Sicuramente siamo pronti a fare il nostro: siamo abituati a non sottovalutare nessuno, nemmeno le partitelle del giovedì, a maggior ragione lo faremo con un avversario che può essere scomodo. Siamo in un buon periodo, ma non siamo ancora dove vorremmo, cioè in cima alla classifica, e il prossimo è un passaggio importante su questa strada. In ogni caso, adesso più che mai tutto dipende da noi, da quanto sapremo tirare fuori le nostre qualità».
Il ritorno al Garilli in campionato, dopo la scorpacciata infrasettimanale, ha il nome del Villa Valle, realtà più ambiziosa di Brusaporto e Rovato, le ultime due vittime di Mustacchio e soci, reduce dalla 0-0 interno con il nostro Nibbiano domenica scorsa e dall’eliminazione in Coppa ai rigori mercoledì contro il Valenzana Mado.
«È una squadra - dice Arnaldo Franzini, mister dei biancorossi - che da anni fa investimenti importanti e all’inizio di ogni stagione viene indicata come una possibile outsider. E ne ha le qualità».
Una sfida anche delicata, alla quale però arrivate decisamente bene.
«Sicuramente siamo pronti a fare il nostro: siamo abituati a non sottovalutare nessuno, nemmeno le partitelle del giovedì, a maggior ragione lo faremo con un avversario che può essere scomodo. Siamo in un buon periodo, ma non siamo ancora dove vorremmo, cioè in cima alla classifica, e il prossimo è un passaggio importante su questa strada. In ogni caso, adesso più che mai tutto dipende da noi, da quanto sapremo tirare fuori le nostre qualità».
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