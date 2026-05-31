Piace Under 17, avanti con il brivido

Il “Bertocchi” fa festa per il Piacenza Under 17 che batte 3-1 i liguri del Ligorna e vince il primo triangolare della fase finale nazionale. Serviva solo la vittoria per superare in classifica l'Altopascio e lasciarsi alle spalle lo stesso Ligorna nel girone, i ragazzi di mister Tornari ce la fanno grazie a una prova di carattere, aperta dal talento di Dellagiovanna e poi chiusa nel finale con le reti decisive di Olivari e Chierici dopo il momentaneo pareggio di Satariano.

Il Piace vince così il gruppo e approda a un altro girone a tre di semifinale: domenica trasferta sul campo sardo del Ferrini Cagliari, secondo impegno al Bertocchi con i friulani del Cjarlins Muzane (il 14 giugno in caso di sconfitta, il 21 in caso di vittoria o pareggio nella prima sfida).

Il tabellino

Piacenza-Ligorna 3-1

Piacenza: Rusca, Eridano (15’ st Polenghi), Olivari, Lucci (40’ st Carrisi), Guzzaloni, Dandini, Vargas (42’ st Caramatti), Dushanov (42’ st Perazzi), De Pietri (44’ st Di Giacomo), Dellagiovanna (31’ st Caroprese), Mazzucchelli (31’ st Chierici). A disposizione: Masini. All. Tornari.

Ligorna: Ghirelli (21’ st Guerra), Ottonello (26’ st Carpi), Di Pisa (1’ st Serrau), Marchese (21’ st Satariano), Malatesta, Teke, Saraceni (26’ st Bruzzone), Dordonaro (10’ st Ornano), Costa, Selogni, Gilardi (10’ st Mapelli). A disposizione: Panasia, Celcani. All. Bruzzone.

Arbitro: Imendola (Parma), assistenti Pavarini (Parma) e Ahid (Parma).

Reti: 21’ pt Dellagiovanna (P), 34’ st Satariano (L), 43’ st Olivari (P), 50’ st Chierici (P).