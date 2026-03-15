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Piacenza convincente: tris alla Correggese

Nella 27ª giornata di Serie D i biancorossi passano sul campo reggiano con gol di Sbardella e doppietta di Mustacchio

Paolo Gentilotti
|2 ore fa
Il colpo di testa vincente di Sbardella ©Libertà/Claudio Cavalli
Il colpo di testa vincente di Sbardella ©Libertà/Claudio Cavalli
1 MIN DI LETTURA
Il Piacenza passa con autorità sul campo della pericolante Correggese e dimostra di avere ancora benzina e motivazioni in vista dei playoff del girone D di Serie D.
Biancorossi subito aggressivi e in vantaggio all'8': angolo di D’Agostino, Sbardella tocca di giustezza, il pallone s’infila fra palo e portiere.
Dopo appena due minuti, Panizzi sbaglia un controllo facilissimo, Mustacchio si avventa e trova l’angolo per il suo decimo centro.
I padroni di casa sono in difficoltà evidente, ma la solita leggerezza difensiva è in agguato: al 19’ Saccà scappa come vuole, centro basso, Errichiello può toccare comodamente da un passo per l'1-2.
La gara è più vivace, con qualche emozione da una parte e dell'altra, ma il risultato non cambia.

Nella ripresa, come nel primo tempo, i biancorossi ripartono forte, ma la Correggese rimane in partita, finché Mazzaglia lancia ottimamente Mustacchio, che vola, difende il pallone di forza e lo scarica nell’angolo. È il 13' e stavolta la sfida dovrebbe essere chiusa per davvero.
Al 23’, Lord spara dalla distanza e colpisce in pieno la traversa.
I biancorossi sono in controllo pieno, anzi dominante, ora manovrano molto di più con palla a terra. 
Il primo cambio del Piace è Campagna per Manuzzi, con D’Agostino che avanza ad affiancare Mustacchio.
I biancorossi sono in controllo pieno, anzi dominante, ora manovrano molto di più con palla a terra. Fuori D’Agostino che ha perso la sua sfida personale con il gol. Silva va ko, dentro Cabri pere gli ultimi minuti. Esce anche Mustacchio fra gli applausi. Finisce qui.
I biancorossi portano a casa tre punti meritati, salendo a quota 51. Domenica prossima al Garilli arriverà il Progresso.

Il tabellino
Correggese-Piacenza 1-3
Correggese (4-2-3-1): Narduzzo; Motti, Panizzi, Gualdi, Marino (dal 46’ st Cavarretta); Manuzzi R., Squarzoni (dal 35’ st Lucatti); Saccà (dal 28’ st Ben Driss), Taparelli (dal 35’ st Toure), Errichiello; Formato (dal 35’ st Barbuti). (Mantini, Filippini, Malcisi, Toccaceli). All. Marchini.
Piacenza (4-3-1-2): Kolgecaj; Ciuffo, Silva (dal 40’ st Cabri), Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, Poledri, Mazzaglia (dal 34’ st De Vitis); D’Agostino (dal 38’ st Ganz); Mustacchio (dal 43’ st Garnero), Manuzzi F. (dal 28’ st Campagna). (Ribero, Martinelli, Sartorelli, Asencio). All. Franzini.
Arbitro: Copelli di Mantova.
Reti: Sbardella (P) all’8’ pt; Mustacchio (P) al 10’ pt; Errichiello (C) al 19’ st; Mustacchio (P) al 13’ st.
Note: spettatori circa 300; ammoniti Silva,; angoli 2-9; recupero 1’-5’.
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