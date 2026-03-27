"Piacenza siamo noi" con Turris, Lugagnanese e Nuova Lodi

Domenica allo Stadio Garilli si è svolta un’altra tappa del percorso "Piacenza siamo noi", il progetto che accompagna e valorizza la crescita delle società affiliate al Piacenza Calcio.

Un appuntamento che si inserisce nel lavoro portato avanti durante tutta la stagione, durante la quale il Garilli ha ospitato le academy affiliate. Le società protagoniste di questa tappa sono state la Turris, la Lugagnanese e la Nuova Lodi. «Tre realtà che, insieme al Piacenza Calcio, contribuiscono quotidianamente alla crescita sportiva ed educativa dei ragazzi», ha commentato la società biancorossa.