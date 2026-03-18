Putzolu rinnova fino al 2028 con il Piace
Il centrocampista biancorosso sarà uno dei punti di forza della prossima stagione
Redazione Online
|1 ora fa
Il Piacenza pone un'altra solida base per costruire la prossima stagione. La società ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista Tommaso Putzolu fino al 30 giugno 2028. Attualmente ai box per la recente operazione al menisco del ginocchio sinistro, Putzolu può essere senza dubbio considerato una delle sorprese dell'anno, tra le poche note veramente positive.
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