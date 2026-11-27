A volte tornano. Non solo sul luogo del delitto, ma anche dove hanno lasciato e coltivano ricordi piacevoli, che alla fine hanno la netta prevalenza su quelli un po’ meno.

Ecco allora il piacere di rivedere Giovanni Stroppa a Piacenza. Probabilmente il maggior talento che abbia vestito la maglia biancorossa, ha avuto il tempo di venire a ritrovare un gruppo ristretto di vecchi amici e dividere con loro il desco (modesto perché è a dieta).

Il tempo glielo concede l’esonero incassato dal Venezia a metà ottobre, del quale però non può parlare per motivi contrattuali. Si limita a questo: «Spiace, perché stavolta ero convinto di poter dire la mia fino in fondo anche in Serie A».

Parla volentieri, invece, degli anni al Piace e sorride quando gli ricordiamo che ad ogni intervista Simone Inzaghi lo indica come uno dei giocatori al quale è più riconoscente. «Beh, qualche assist gliel’ho fatto», sorride quello che i compagni al Piace chiamavano “Enel”, perché era lui che accendeva la luce in campo.

E si scoprono legami ravvicinati con il Piacenza di oggi. Parte lui: «Come sta andando Mustacchio? Bene, no? E non c’erano dubbi, lo conosco bene: l’ho allenato a Crotone e abitiamo a pochi chilometri di distanza uno all’altro nel Bresciano. Un ottimo attaccante». Sogna ovviamente tutto il meglio per il Piace, che non è più il suo e di Vierchowod, ma quello di Mustacchio. «E di Franzini - aggiunge - che è un ottimo allenatore: la sua conferma è stato il modo migliore di iniziare questa stagione».

Lui aspetta che ne inizi un’altra e di mettere fine alla “maledizione” della Serie A: «Non cambierò il mio modo di vedere il calcio, che è costruttivo, ma non irragionevole. Per me i risultati arrivano solo attraverso il gioco».