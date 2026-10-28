Un baby Piace vuole onorare la Coppa Italia

Impossibile giocare questa partita senza pensare a quella di domenica: il derby con il Nibbiano capolista. Il Piace incrocia oggi il Sasso Marconi (ore 14.30 allo stadio Garilli) per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ritrova un avversario che era stato suo nei campionati precedenti e oggi è ancora nel girone D dove occupa il 15° posto con 8 punti. In Coppa Italia ha superato il Mezzolara nel turno preliminare, quindi ha eliminato Tropical Coriano e Cittadella Vis Modena. Avversario abbordabilissimo sula carta. «Una squadra - dice il tecnico biancorosso Arnaldo Franzini - che ha come caratteristica principale il dinamismo, anche per la giovane età del suo organico: corre e ama giocare senza particolari tatticismi».

Non cambierà l’impianto tattico: Franzini ha ormai sposato il 4-4-2 e su quello insiste indipendentemente dall’impegno. Allora, ecco i predestinati a giocare dall’inizio: Manzi, Silva, Bagnaschi, Trombetta, Bassanini, Panaioli, Barba. Ci sarà anche Bakayoko, che per domenica sarà squalificato, quindi più affrontare serenamente i 90’ minuti (in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore).

A riposo gli infortunati in via di recupero: Ferri, che si vuole esserci domenica, e Sereni, che non è il caso di rischiare anzitempo, visto che la sua lunga assenza dipende anche da una ricaduta.