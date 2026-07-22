Un Piace d'acciaio ha riacceso i motori
Oggi al Poliambulatorio Health Sport&Salute i test fisici molto positivi, domani alle 17 primo allenamento al Garilli
Michele Rancati
|2 ore fa
Fotoservizio ©Libertà/Claudio Cavalli
In attesa di vederlo sul campo, il Piacenza 2026/27 sembra già d'acciaio. I test fisico-atletici a cui si sono sottoposti al Poliambulatorio Health Sport&Salute i giocatori hanno sorpreso positivamente lo staff guidato dal preparatore Pablo Lischetti. Il tutto, sotto gli occhi attenti del direttore sportivo Leonardo Calistri e di mister Arnaldo Franzini.
Ora non resta che aspettare la prova del campo, a partire da domani: primo allenamento sul prato del Garilli alle 17, i tifosi si sono dati appuntamento alle 16.30 alle biglietterie dello stadio per dare un caloroso benvenuto (non solo meteorologico) alla squadra.
Ora non resta che aspettare la prova del campo, a partire da domani: primo allenamento sul prato del Garilli alle 17, i tifosi si sono dati appuntamento alle 16.30 alle biglietterie dello stadio per dare un caloroso benvenuto (non solo meteorologico) alla squadra.
Raffini
Sereni
Panaioli
Putzolu
Milani
Calistri e Franzini
I giocatori arrivano negli ambulatori della Health alla spicciolata, tra un test e l’altro c’è modo di conoscere i nuovi (per il momento sono 11, arriveranno ancora un centrocampista Over e 4 Under, tra cui un portiere) e di salutare i vecchi compagni.
Il direttore sportivo Leonardo Calistri, affiancato dal direttore generale Francesco Fiorani e dai suoi collaboratori, dà il benvenuto a tutti, anche se nei fatti si tratta di un primo giorno anche per lui. Ha iniziato a lavorare ufficialmente per il Piacenza a metà giugno, ma, soprattutto a lui, sembra passato molto di più di un mesetto: «Sono state settimane intense - commenta - in cui siamo riusciti a mettere a segno tante operazioni e soprattutto ad arrivare ai giocatori che avevamo individuato come prime scelte».
L’obiettivo condiviso con la società e mister Franzini era anche un altro: «Ci siamo impegnati per arrivare con la rosa quasi al completo al raduno, in modo da poter lavorare già con quasi tutti gli effettivi. Manca ancora qualcuno, ma siamo soddisfatti».
Il direttore sportivo Leonardo Calistri, affiancato dal direttore generale Francesco Fiorani e dai suoi collaboratori, dà il benvenuto a tutti, anche se nei fatti si tratta di un primo giorno anche per lui. Ha iniziato a lavorare ufficialmente per il Piacenza a metà giugno, ma, soprattutto a lui, sembra passato molto di più di un mesetto: «Sono state settimane intense - commenta - in cui siamo riusciti a mettere a segno tante operazioni e soprattutto ad arrivare ai giocatori che avevamo individuato come prime scelte».
L’obiettivo condiviso con la società e mister Franzini era anche un altro: «Ci siamo impegnati per arrivare con la rosa quasi al completo al raduno, in modo da poter lavorare già con quasi tutti gli effettivi. Manca ancora qualcuno, ma siamo soddisfatti».
Leggi anche
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Per 17 anni accanto a mia moglie, ora non c’è più e chiedo giustizia»
2.
«Prigionieri in casa: quei maremmani ancora incustoditi»
3.
Fiorenzuola, mattina di follia al parco: «Lo sputo poi le botte da uno sconosciuto»
4.
Notte di follia a Piacenza, vandalo danneggia 9 auto e scrive pure un insulto sul cofano con il pennarello