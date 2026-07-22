Un Piace d'acciaio ha riacceso i motori

In attesa di vederlo sul campo, il Piacenza 2026/27 sembra già d'acciaio. I test fisico-atletici a cui si sono sottoposti al Poliambulatorio Health Sport&Salute i giocatori hanno sorpreso positivamente lo staff guidato dal preparatore Pablo Lischetti. Il tutto, sotto gli occhi attenti del direttore sportivo Leonardo Calistri e di mister Arnaldo Franzini.

Ora non resta che aspettare la prova del campo, a partire da domani: primo allenamento sul prato del Garilli alle 17, i tifosi si sono dati appuntamento alle 16.30 alle biglietterie dello stadio per dare un caloroso benvenuto (non solo meteorologico) alla squadra.

Raffini Sereni Panaioli Putzolu Milani Calistri e Franzini

I giocatori arrivano negli ambulatori della Health alla spicciolata, tra un test e l’altro c’è modo di conoscere i nuovi (per il momento sono 11, arriveranno ancora un centrocampista Over e 4 Under, tra cui un portiere) e di salutare i vecchi compagni.

Il direttore sportivo Leonardo Calistri, affiancato dal direttore generale Francesco Fiorani e dai suoi collaboratori, dà il benvenuto a tutti, anche se nei fatti si tratta di un primo giorno anche per lui. Ha iniziato a lavorare ufficialmente per il Piacenza a metà giugno, ma, soprattutto a lui, sembra passato molto di più di un mesetto: «Sono state settimane intense - commenta - in cui siamo riusciti a mettere a segno tante operazioni e soprattutto ad arrivare ai giocatori che avevamo individuato come prime scelte».

L’obiettivo condiviso con la società e mister Franzini era anche un altro: «Ci siamo impegnati per arrivare con la rosa quasi al completo al raduno, in modo da poter lavorare già con quasi tutti gli effettivi. Manca ancora qualcuno, ma siamo soddisfatti».