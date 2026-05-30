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Zerminiani al Carpi, ora il Piace cerca un ds

L'ormai ex dirigente approda in Serie C: manca solo l'ufficialità

Paolo Gentilotti
|1 ora fa
Zerminiani al Carpi, ora il Piace cerca un ds
1 MIN DI LETTURA
Carlo Zerminiani ha detto “sì” al Carpi. Il Piacenza ora deve far partire, quindi, il casting per trovare il nuovo direttore sportivo per la stagione 2026-2027, che sia Serie C o Serie D.
Già ieri avevamo segnalato dell’offerta del Carpi al dirigente veronese; nelle ore successive c’è stato un incontro decisivo, al termine del quale Zerminiani ha stretto la mano al patron Claudio Lazzaretti: okay, accordo su tutto. Manca soltanto la firma, che a questo punto è pura una formalità: per metterla, si attende che Marco Bernardi, ex-diesse anche del Fiorenzuola, rescinda il contratto con lo stesso Carpi e firmi quello con la Reggiana, sua nuova destinazione.
A quel punto, via libera alla firma Zerminiani-Carpi su base, pare, biennale.
Il Piace è già attivo per la sua sostituzione. I candidati? Di nomi se ne possono fare moltissimi: Fabio Brutti del Caldiero, Raffaele Ferrara della Varesina, Gabriele Bolis della Pergolettese, Andrea Scandola della Pro Sesto, Sandro Cangini del Lentigione. Potrebbe essere uno di questi, come no.
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