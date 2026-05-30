Zerminiani al Carpi, ora il Piace cerca un ds

Carlo Zerminiani ha detto “sì” al Carpi. Il Piacenza ora deve far partire, quindi, il casting per trovare il nuovo direttore sportivo per la stagione 2026-2027, che sia Serie C o Serie D.

Già ieri avevamo segnalato dell’offerta del Carpi al dirigente veronese; nelle ore successive c’è stato un incontro decisivo, al termine del quale Zerminiani ha stretto la mano al patron Claudio Lazzaretti: okay, accordo su tutto. Manca soltanto la firma, che a questo punto è pura una formalità: per metterla, si attende che Marco Bernardi, ex-diesse anche del Fiorenzuola, rescinda il contratto con lo stesso Carpi e firmi quello con la Reggiana, sua nuova destinazione.

A quel punto, via libera alla firma Zerminiani-Carpi su base, pare, biennale.

Il Piace è già attivo per la sua sostituzione. I candidati? Di nomi se ne possono fare moltissimi: Fabio Brutti del Caldiero, Raffaele Ferrara della Varesina, Gabriele Bolis della Pergolettese, Andrea Scandola della Pro Sesto, Sandro Cangini del Lentigione. Potrebbe essere uno di questi, come no.