Piacenza femminile a un passo dal sogno

La data da segnare sul calendario è quella del 12 aprile, quando sul campo della Besurica il Piacenza femminile affronterà il Modena e potrebbe festeggiare in anticipo la promozione in Serie C. Nell'ultimo turno della poule scudetto di Eccellenza, infatti, le ragazze di Totò Rizzo hanno piegato in trasferta l'Imolese per 3-1, compiendo un balzo quasi decisivo verso la conquista del campionato. Decisive le reti di Martani, Mainardi e Fulgoni. A tre giornate dal termine della poule scudetto rimangono 6 i punti di vantaggio sulla Sammartinese seconda, che ha regolato in casa il Modena per 3-1. Alla ripresa, dopo la sosta di Pasqua, Piacenza-Modena alle 15.30 del 12 aprile: per le biancorosse sarà la partita dell'anno.

Imolese-Piacenza 1-3

Piacenza: Orlando, Grazio (1' st Pagani A.), Garbazza S., Pedrini (35' st Lommi), Mainardi, Tramelli M. (30' st D'Auria), Cervini (10' st Fulgoni), Piovani, Martani, Capelloni (25' st Di Fresco), Amorim. All. Rizzo.

Reti: 25' pt Martani (P), 30 pt Mainardi (P), 40' pt Fenatello (I), 15' st Fulgoni (P).