Piacenza-Nibbiano, sale l'attesa: venduti 500 biglietti

L’ultimo tassello per un “vero” derby è arrivato. Domenica, in occasione dell’attesissimo scontro di Serie D tra Piacenza e Nibbiano&Valtidone, sarà aperta anche la curva sud dello stadio Garilli. Una decina di supporter biancazzurri, infatti, hanno acquistato il biglietto per il settore storicamente dedicato alle tifoserie ospiti. Gli altri sostenitori “in trasferta” saranno, invece, raggruppati nella zona sud della tribuna centrale, una misura di sicurezza precauzionale, ma che probabilmente non sarà necessaria. Il clima che sta accompagnando il conto alla rovescia alla sfida d’alta classifica (ma a pronostici invertiti, con il Nibbiano capolista e il Piace a inseguire) è sereno e non potrebbe essere altrimenti, visto che molti tifosi dei biancazzurri hanno sempre seguito le sorti dei biancorossi, soprattutto negli anni più gloriosi di Serie A e B.

In questi ultimi giorni sta senza dubbio salendo la “febbre” da derby, tanto che nella tarda serata di ieri erano già 500 i biglietti venduti. A cui andranno aggiunti gli abbonati (almeno un migliaio quelli sempre presenti al Garilli) e i ragazzi dei settori giovanili della provincia: a tutte le società è arrivato l’invito del Piacenza e l’adesione, al momento, sembra essere stata elevata. La cornice, quindi, dovrebbe essere adeguata al prevedibile spettacolo in campo.