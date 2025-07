Piacenza un altro colpo: Antonino Pino per l’attacco

Un altro obiettivo di mercato è stato puntualmente centrato dal Piacenza. Dopo Trombetta del Forlì, è arrivato un collega d’attacco, utile ad affiancarlo o come alternativa. Si tratta di Antonino Pino, classe 2000, prelevato dal Follonica Gavorrano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Prima della squadra toscana, la carriera della punta siciliana ha avuto come tappe Milazzo, San Donato e Varesina. Le cifre dicono che ha all’attivo quasi 150 presenze in serie D con una quarantina di gol. Pino si aggiunge ai vari Mustacchio, Garnero, D’Agostino, Trombetta e Bianchetti, aumentando così le opzioni offensive a disposizione di Franzini.