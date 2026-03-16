Poledri tra rimpianti e futuro: «Chiudere bene l'anno»

Tra rimpianti per i tanti punti persi e due vittorie consecutive che hanno ridato un po’ di serenità, il Piacenza ora ha in mente i playoff, che potrebbero incidere anche sulle scelte per la prossima stagione. Chi dovrebbe rimanere in biancorosso è sicuramente Manuel Poledri, che anche nell’ultima partita contro la Correggese si è dimostrato padrone del centrocampo. «Siamo scesi in campo con lo spirito giusto e ne siamo contenti - ha detto il giocatore a Zona Calcio su Telelibertà, rispondendo alle domande dei giornalisti Michele Rancati, Paolo Gentilotti e Marco Villaggi - speriamo di confermarlo in queste ultime partite perché nel calcio non si sa mai che cosa può succedere. Possiamo dire che la sosta ci ha fatto bene visto che abbiamo recuperato energie. Che cosa è successo invece in quella di Natale? Mistero...C’è però rammarico per come è andata questa stagione, specialmente per le gare perse contro Sangiuliano e Palazzolo; noi giocatori sappiamo bene di avere delle responsabilità e ce le prendiamo in pieno».

Nella seconda parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e ben 40 gol delle partite dei campionati che coinvolgono le squadre piacentine dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ospite in studio una delegazione del Carpaneto Chero, con l’allenatore Andrea Ferranti, il braccio destro Paolo Brodesco e il difensore e capitano Nicolas Silva.