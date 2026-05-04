«Proviamo a vincere i playoff. Nuovo socio non piacentino»

Il punto fermo per il futuro è mister Arnaldo Franzini («il rinnovo è una formalità»), l’immediato presente è la voglia di vincere i playoff. Con pochi e semplici passaggi il presidente Marco Polenghi ha delineato il suo Piacenza e lo ha fatto con molta chiarezza nel corso dell’ultima puntata stagionale di Zona Calcio.

Il programma condotto da Michele Rancati ha terminato la stagione con il contributo dei giornalisti di Libertà Stefano Carini, Giorgio Lambri, Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Corrado Todeschi. La partita contro il Crema, metà negativa e metà positiva? È stata la sintesi perfetta di un intero campionato. «Penso che sia un po’ il filo conduttore di questa stagione - ha appunto evidenziato Polenghi - una serie di “on” e “off” alternati che ci ha dato un grande rammarico: i risultati altalenanti infatti ci hanno condannato a non competere più per la vittoria del campionato già a febbraio, e questo è il mio più grande dispiacere. Ora però ci sono i playoff a Pistoia, non dobbiamo lasciare nulla di intentato e dunque sono convinto che ci arriveremo più che pronti. Con le grandi siamo stati abbastanza sotto tono nel girone di ritorno, però secondo me non lo abbiamo perso per quello, hanno fatto male anche i punti persi contro alcune squadre di seconda fascia. Purtroppo abbiamo chiuso il campionato con l’ottava difesa ed è questo il dato più negativo, ma tutti questi valori si possono azzerare nei playoff, dove dobbiamo trovare nuovi stimoli».

E il nuovo socio di cui si è parlato? «Il Piacenza deve essere gestito in un’ottica di stabilità, partendo da settore giovanile e strutture moderne per tutte le attività, oltre ovviamente alla solidità economica. Noi soci - ha chiarito Polenghi - garantiremo continuità anche dal punto di vista del budget. Il tavolo delle trattative è aperto a chi sposa questi valori, ci sono tre o quattro opzioni sul tavolo, nessuna che coinvolge piacentini, ma al momento non ci sono offerte per rilevare la maggioranza».

Roberto Alberici

Poi spazio all'analisi dei campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria. Ospite Roberto Alberici, il dirigente della Castellana Fontana fresca di promozione in Eccellenza: «Se mi chiedete un nome, li farei tutti. Ogni ragazzo ha dato qualcosa, dal giovane Juniores che ha esordito in prima squadra ai veterani che sono stati tenuti sulla corda da mister Ciotola fino alla fine. Lui lo ha sempre detto: “mettiamo la maschera fino a Natale e poi ce la togliamo”...ma noi ci abbiamo sempre creduto perché qualche addetto ai lavori a inizio stagione ci metteva addirittura nella parte destra della classifica e invece siamo riusciti a compiere una vera impresa. E vogliamo ovviamente andare avanti con Ciotola anche in Eccellenza, così come con gran parte di questo gruppo. La dirigenza, sempre impeccabile, sarà pronta e non ci farà mancare nulla».