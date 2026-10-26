Putzolu: «Rispettiamo la capolista Nibbiano, ma siamo pronti»

Sarà fuga inarrestabile della capolista, riscatto dell’inseguitrice oppure un bel pareggio che in fondo potrebbe mettere d’accordo tutti i nostri appassionati? Solo il campo ce lo dirà, quel che è certo è che Piacenza e Nibbiano stanno già facendo il conto alla rovescia per il derby di domenica prossima.

A suonare la carica per i biancorossi è un “guerriero” come Tommaso Putzolu, ospite a Zona Calcio: «Con il Nibbiano e sarà una settimana fondamentale per il nostro percorso, tratteremo l’avversario da primo della classe come è giusto che sia e ci faremo sicuramente trovare pronti. Mercoledì, però, c’è prima la Coppa che va onorata».

A controbattere per il Nibbiano c’è “l’uomo del giorno”, precisamente il team manager Franco Groppi che nella partita contro la Virtus Verona ha dovuto fare il guardalinee: «Per noi questo momento è un sogno, così come la partita contro il Piacenza...ovviamente mi piacerebbe vedere di nuovo i biancorossi tra i professionisti, non dimenticherò mai il giorno della prima storica promozione in Serie A. Però il Nibbiano se la giocherà».

Nell’ultima parte del programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Carlo Gobbi, spazio al resto del calcio dilettanti con oltre 40 gol trasmessi e ospiti in studio Alessandro Quagliaroli allenatore del Vigolo.