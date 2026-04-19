Ragazze nella storia: il Piacenza promosso in C

Era difficile immaginare un epilogo più bello di così.

Il Piacenza femminile vince la poule scudetto di Eccellenza e conquista con una giornata di anticipo la tanto sognata promozione in Serie C.

Lo fa esattamente come ha condotto il resto della stagione, imponendo una forza impressionante nello scontro diretto con la più diretta inseguitrice che ha chiuso i giochi, un secco 3-0 esterno sul campo della Union Sammartinese (Forlì). Bastava un punto, infatti, per arrivare al primo posto di questa poule e salire di categoria, con le ragazze di mister Totò Rizzo che avevano già ampiamente dimostrato nella stagione regolare di essere le vere dominatrici del girone di Eccellenza. Ma la chiusura dell'annata è stata trionfale e dopo 44 anni il calcio femminile piacentino torna a giocare in un campionato nazionale.

Il tabellino

Piacenza: Orlando, Grazio (40’ st Pagani A.), Garbazza, Pedrini, Mainardi (35’ st Fulgoni), Tramelli M., Cervini, (20’ st Nappo), Piovani (25’ st Di Fresco), Martani (35’ st Capelloni), Pagani F., Amorim. All. Rizzo.

Reti: 25’ pt e 10’ st Martani (P), 40’ st Nappo (P).