Ravanetti a Zona Calcio: «Con il Piace perfetti al 95%»

Da un rossonero all’altro, il Piacenza deve archiviare in fretta il mezzo passo falso di Fiorenzuola e concentrarsi sul recupero con il Milan Futuro. Chissà che nella partita di domani non possa trovare spazio Riccardo Bassanini. «La partita con il Fiorenzuola è stata difficile - ha detto a Zona Calcio - bravi loro a colmare le differenze tecniche con la fisicità, a noi ha sicuramente dato fastidio lo 0-0 perché volevamo vincere. Ma è stata una partita a sé, sempre meglio portare a casa un punto piuttosto che perdere. L’entusiasmo e la voglia di far bene sono intatti, siamo già con la testa al Milan Futuro per cercare di tornare a vincere».

Capitolo Fiorenzuola affrontato con il secondo allenatore Luca Ravanetti: «Con il Piacenza è venuta fuori la partita che volevamo al 95%, ci è mancato solo il gol...però siamo soddisfatti per quello che abbiamo fatto, la squadra ha costruito tre nitide occasioni e dobbiamo continuare così. La difesa a tre trovata nelle ultime partite ci ha dato solidità, dobbiamo migliorare in alcuni aspetti individuali però l’atteggiamento visto è quello giusto».

Chi sta alla grande è il Nibbiano, con Alessandro Minasola che ha sfornato un gol capolavoro nel 4-1 inflitto alla Virtus Ciserano: «In questo gol c’era tutto - le sue parole ai microfoni di Telelibertà - il fatto di non aver potuto giocare quanto avrei voluto finora e la consapevolezza di essere riusciti a conquistare un’altra vittoria».

Nell’ultima parte del programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, spazio al resto del calcio dilettanti con ben 55 gol trasmessi. Ospiti in studio Andrea Bertuzzi e Matteo Spedini della Castellana Fontana.