Rrapaj, Orazzo e la Pontenurese a Zona Calcio
Alle 20.30 torna la trasmissione di Telelibertà
Redazione Online
|5 ore fa
Se non fosse per la prima sconfitta in campionato del Nibbiano&Valtidone, che resta comunque primo in Serie D, sarebbe stato uno fine settimane davvero da ricordare per squadre piacentine. Nello stesso girone dei biancazzurri, il Piacenza ha strapazzato 4-0 lo Scanzorosciate, rilanciandosi nelle zone alte della classifica. Bene anche il Fiorenzuola, che ha mosso la classifica con lo 0-0 con il Villa Valle.
Domenica eccezionale in Eccellenza: l'Agazzanese ha fermato sull'1-1 la Spal, permettendo così alla Bobbiese (2-1 sul Futuro Fornovo Medesano) di restare prima da sola in vetta. Altro successo, poi, per l'ottima Pontenurese.
Tutte vittoriose le piacentine di Promozione, con Gotico Garibaldina e Carpaneto Chero appaiate in testa alla graduatoria.
Tutte vittoriose le piacentine di Promozione, con Gotico Garibaldina e Carpaneto Chero appaiate in testa alla graduatoria.
Di tutto questo e degli avvincenti campionati di Prima, Seconda e Terza si parlerà questa sera alle 20.30 su Telelibertà nel corso di Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì. Ospiti in studio, il centrocampista del Piacenza Paolo Rrapaj, il difensore del Fiorenzuola Savino Orazzo e i rappresentanti della Pontenurese.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
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