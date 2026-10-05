Rrapaj, Orazzo e la Pontenurese a Zona Calcio

Se non fosse per la prima sconfitta in campionato del Nibbiano&Valtidone, che resta comunque primo in Serie D, sarebbe stato uno fine settimane davvero da ricordare per squadre piacentine. Nello stesso girone dei biancazzurri, il Piacenza ha strapazzato 4-0 lo Scanzorosciate, rilanciandosi nelle zone alte della classifica. Bene anche il Fiorenzuola, che ha mosso la classifica con lo 0-0 con il Villa Valle.

Domenica eccezionale in Eccellenza: l'Agazzanese ha fermato sull'1-1 la Spal, permettendo così alla Bobbiese (2-1 sul Futuro Fornovo Medesano) di restare prima da sola in vetta. Altro successo, poi, per l'ottima Pontenurese.

Tutte vittoriose le piacentine di Promozione, con Gotico Garibaldina e Carpaneto Chero appaiate in testa alla graduatoria.