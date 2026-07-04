San Nicolò femminile, spiragli di ottimismo

Il calcio femminile sta per scomparire a San Nicolò: un centinaio di ragazze rischia di trovarsi senza campo. Ieri c'è stato il primo dei due open day previsti per far avvicinare le ragazze al pallone in rosa. Un appuntamento molto partecipato nonostante le ultime (negative) novità: «Con il cambio di gestore dello stadio Pietra - commenta Gigi Sebastiani, anima del San Nicolò femminile - il nostro destino traballa: la dirigenza del Gotico, che ha vinto il bando per la conduzione, dice di non avere interesse per il calcio femminile».

Le iscritte sono circa 100: Pulcine che giocano con i maschi fino a 12 anni, seguite da Under 15, Under 17, Under 19 e prima squadra in Promozione. Il mister vuole essere ottimista: «Ci hanno già chiamato 8 società amiche offrendoci la disponibilità di campi d’allenamento e gioco. Siamo inoltre in attesa di una riunione con Riccardo Groppalli, che finora ha gestito lo stadio “Sandro Pietra” come Acs San Nicolò. Ha alcune proposte da sottoporci. Anche noi ne abbiamo».

