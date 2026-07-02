Il Gotico si presenta a San Nicolò: «Porte aperte a tutti»

Al campo “Sandro Pietra” di San Nicolò la prossima stagione si potrà vedere una squadra battersi per la vittoria del campionato di Promozione.

Sarà il Gotico Garibaldina, ovviamente, che ha vinto il bando comunale per la gestione l’impianto per i prossimi cinque anni e che ha tutta l’intenzione di fare le cose per bene, potenziando soprattutto il settore giovanile che attualmente conta circa 260 tesserati. C’era molta curiosità (e qualche polemica) intorno a questo progetto, specialmente tra gli appassionati e genitori dei giovani calciatori di San Nicolò e l’incontro pubblico tenuto al centro culturale del paese è servito per illustrare dettagli e rispondere alle domande del pubblico.

Peraltro davvero folto per l’occasione: sala gremita e tavolo dei relatori guidato dalla sindaca di Rottofreno Paola Galvani, accompagnata dall’assessore allo sport Valerio Sartori; per il Gotico il presidente Filippo Lusignani e il responsabile del settore giovanile Gianmarco Maestri.

Il tavolo dei relatori: Galvani, Sartori, Lusignani e Maestri

«Per quest’anno ci chiameremo ancora Gotico Garibaldina, non c’erano i tempi previsti dalla federazione per cambiare il nome - ha spiegato Lusignani – ma dalla stagione successiva saremo Gotico San Nicolò».

Tanti si sono chiesti: “E il settore giovanile del San Nicolò?”. «Saranno benvenuti i genitori che vorranno lasciare i loro figli a San Nicolò – la risposta di Lusignani – e se ci saranno gruppi già formati con allenatori ben vengano .Da subito daremo la possibilità a chi vorrà di effettuare la pre-iscrizione per l’anno prossimo. Purtroppo i tempi sono stati stretti e non sappiamo quanti giovani vorranno fare parte del progetto, ma salvaguarderemo tutti».