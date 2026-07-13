Stasera alle 20.30 torna Zona Calcio Estate

Non solo Mondiali. Torna anche quest’anno su Telelibertà l’appuntamento con Zona Calcio Estate, il programma dedicato al calcio del territorio.

Stasera, alle 20.30, il giornalista Michele Rancati e i suoi ospiti riporteranno in primo piano il pallone piacentino, con le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle squadre della nostra provincia. Riflettori puntati innanzitutto sul Piacenza, fresco di rinnovo societario e già al lavoro per programmare la nuova stagione di Serie D, con il raduno fissato per il 22 luglio e le prime mosse di mercato destinate a delineare l’organico biancorosso, tra conferme, nuovi innesti e prospettive per il campionato.

Come da tradizione, ci sarà ampio spazio anche alle realtà locali. Tra i protagonisti della puntata ci sarà il Vigolzone, con un’approfondita intervista al direttore generale biancorosso Giancarlo Savi. Dal settore giovanile alla prima squadra, passando per il rapporto con il paese e la comunità della Val Nure, saranno numerosi i temi affrontati nel corso della chiacchierata, con uno sguardo anche ai progetti e agli obiettivi della prossima stagione. Per Savi sarà una sorta di partita in casa, visto che l’edizione 2026 di Zona Calcio Estate viene registrata negli spazi della piscina di Vigolzone, ospiti della Total Sport di Andrea Frovi, una cornice ideale per accompagnare il racconto dell’estate calcistica piacentina.

Le puntate sono realizzate e curate dai tecnici di Telelibertà Matteo Capra, Gianfranco Di Silvestro, Davide Scaravaggi e Alessandra Colpo.