Tifosi in festa per l'arrivo dell'Inter a Piacenza (VIDEO)

«Per tutti quei chilometri che ho fatto per te / Internazionale devi vincere!». Il coro che accoglie i nerazzurri a Piacenza è uno dei più gettonati del “Meazza”. Erano almeno duecento i tifosi in attesa stasera, sabato 31 gennaio, davanti al Grande Albergo Roma (per l’occasione interamente “requisito”), arrivati poco dopo le 17, hanno aspettato due ore e mezzo solo per vedere i propri beniamini scendere dal mastodontico pullman con i colori sociali e la scritta Inter e percorrere una decina di metri per entrare in hotel. Complice il freddo, nessuna concessione ad autografi e selfie, al massimo un fugace saluto con la mano.

Solo alcuni fortunati rappresentanti dei club hanno potuto incontrare in una sala dell’albergo il presidente Giuseppe Marotta (arrivato a Piacenza già nel tardo pomeriggio), il club manager Riccardo Ferri e più tardi per un rapido ma emozionante saluto il capitano Lautaro Martinez e il portiere Josep Martinez.

All’esterno gli striscioni dell’Inter Club Pegaso “Nicola Berti” e dell’Inter Club Santimento “Ivano Bordon”. «Emozionante come al solito - raccontano Giancarlo Savi e Giulio Borlenghi dell’Inter Club Biscione Nerazzurro - anche l’incontro con il presidente Marotta al termine di una riunione tecnica tra Inter Club d’Emilia Romagna, Lodi e Cremona». Un po’ meno contenti i tifosi, tra cui tanti bambini, che hanno atteso invano all’esterno.

La liaison tra l’iconico albergo piacentino e l’Inter è storia vecchia, tra le foto che campeggiavano nell’ufficio dello storico e compianto gestore Piero Prati c'era quella con il “fenomeno” Ronaldo in occasione di un Piacenza-Inter. Anche questa volta, in vista della trasferta domenicale di Cremona, i nerazzurri hanno alloggiato al “Roma” dove hanno cenato e da dove ripartiranno nel primo pomeriggio per lo Zini (si gioca alle 18).