Inter a Piacenza, Marotta anticipa Lautaro e compagni

E' stato il presidente Giuseppe Marotta ad anticipare l'arrivo dell'Inter a Piacenza. Il club nerazzurro, come già accaduto in passato con la Juve, ha scelto la nostra città per il ritiro pre gara con la Cremonese di domenica 1° febbraio e al Grande Albergo Roma di via Cittadella, dove dormiranno Sommer e compagni, si è già radunato un gruppetto di fedelissimi interisti in attesa di poter osservare da vicino Pio Esposito, Lautaro e tutti i protagonisti della squadra di Cristian Chivu. Il presidente Marotta ha salutato i giornalisti presenti e i tifosi prima di entrare nella struttura in attesa dell'arrivo del pullman nerazzurro.