Marotta: «Vengo dalla gavetta, Piacenza era uno storico avversario» | INTERVISTA

«Sono tantissimi i ricordi che mi legano a Piacenza» ha detto ieri il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, intervistato in esclusiva da Marzia Foletti per Telelibertà, poche ore prima della partenza della squadra da Piacenza, dove ha alloggiato al Grande Albergo Roma in vista della sfida (poi vinta) di Cremona. « Io vengo dal calcio di provincia, ho fatto la gavetta a Varese, Monza, Como - ha spiegato il numero uno della società nerazzurra - e in quegli anni il Piacenza era uno storico avversario. Ricordo le annate con Cagni e Novellino, allenatori di grandissimo prestigio, ma anche Titta Rota, Rumignani e tanti altri, non posso dimenticare ovviamente nemmeno gli anni del presidente Garilli. Sono state stagioni molto belle di un calcio romantico che oggi non esiste più perché ha perso buona parte di quei contenuti. Spero naturalmente che province come Piacenza possano risollevarsi e tornare sui palcoscenici calcistici che meritano per prestigio e tradizione».