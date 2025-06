Un salame gentile per dire addio a Guglieri. VIDEO

Si è consumato con una merenda di metà mattina a base di salame gentile e una torta di patate giunta da Mareto, l'addio tra Ettore Guglieri e la dirigenza del Fiorenzuola, in particolare i fratelli Luca e Daniele Baldrighi che, con il presidente Luigi Pinalli e il suo vice Giovanni Pighi, da anni sono il motore della società valdardese. Guglieri, dopo 13 anni di militanza, saluta e raggiunge Trento dove sarà il braccio destro dell'ex allenatore del Fiore, Luca Tabbiani. "E pensare che il presidente Pinalli nemmeno mi voleva all'inizio di questa straordinaria avventura" ha scherzato Guglieri prima della partenza verso il Trentino. Nel frattempo, il Fiorenzuola continua a sperare in un ripescaggio che annulli la discesa in Eccellenza, maturata sul campo nell'ultimo campionato di Serie D.