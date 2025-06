Va al team Perù il “Torneo antifascista e antirazzista”

Vincono i nipotini di Uribe, stella del calcio peruviano targato anni Ottanta. O meglio, al torneo “Colpi di tacco” vince il JC Eventos Perù, nella finale contro gli egiziani di Geodis ai calci di rigore. Il torneo di calcio a sette andato in scena in via Pavia ha visto sfidarsi in tre giorni 21 squadre (anche miste), complessivamente più di 200 giocatori, provenienti chi dal Perù, chi dall’Italia, chi dal Senegal, dall’Ecuador, dal Gambia o dall’Egitto. In sintesi, si capisce che non se ne è fatta una questione di provenienza, d’altronde è il torneo di calcio più inclusivo che si può trovare oggi a Piacenza.

Organizzato dalla società sportiva Folgore, dalla Coop Infrangibile, dall’Anpi e da Amnesty International, la competizione, che ha come sottotitolo “Torneo antifascista e antirazzista”, è lo specchio di un insieme di valori. A spiegarli è Giampaolo Speroni, vicepresidente della Folgore, sul cui campo si è vissuto il fine settimana che ha unito il calcio al divertimento e ad alcuni momenti di riflessione. «Si è voluto unire tutte le comunità piacentine all’insegna dell’integrazione e della socialità»