Zona Calcio sfonda il tetto dei mille gol stagionali

Non poteva che esserci un bomber indimenticabile come Totò De Vitis ad aprire la serata in cui Zona Calcio ha sfondato la soglia dei mille gol trasmessi da inizio stagione (precisamente 1.023 in 31 puntate).

Il programma condotto da Michele Rancati e con il contributo dei giornalisti Carlo Gobbi e Marco Villaggi ha ospitato ieri sera il responsabile tecnico del settore giovanile del Piacenza, che si sta preparando per il playoff che giocherà contro la Pistoiese, ma ha già anche un occhio sul futuro. «All’inizio dell’anno tutti gli addetti ai lavori avevano definito in termini molto positivi il lavoro svolto dalla società in sede di mercato per la rosa allestita e per il ritorno di Franzini, purtroppo c’è stato un mese e mezzo di black-out e adesso non rimane che fare di tutto per vincere contro la Pistoiese, che sarebbe anche occasione di rivalsa, cercare di giocarsi una possibilità di promozione con questi playoff e tentare il tutto per tutto. Sono convinto che si debba dare fiducia a questa società per ciò che sta facendo, diamo tempo perché tutti vogliamo tornare tra i pro, sarebbe un grande vantaggio anche per noi che lavoriamo per il vivaio», il commento di De Vitis.

Nella seconda parte, oltre all'analisi dei campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria con gol immagini e commenti, gli ex biancorossi Settimio Lucci e Francesco Turrini hanno presentato il loro nuovo progetto: Accademia Tecnica Football: «Vogliamo mettere a disposizione esperienza e competenze maturate nel calcio professionistico, per dar vita a un percorso formativo moderno, mirato e di qualità. Lavoreremo con piccoli gruppi di ragazzi e puntiamo a collaborare anche con le società, senza assolutamente metterci in concorrenza con loro né con i loro allenatori».

Tutti i gol della 31ª puntata nel montaggio di Matteo Capra