Zucchini dal Piace al Fiore, il Milan Women giocherà al “Pavesi”?

La trattativa per l’ingaggio da parte del Fiorenzuola del difensore centrale Gianluca Zucchini classe 1995, in uscita dal Piacenza, ha subito un’ ulteriore accelerazione e a breve dovrebbe esserci la firma del giocatore, probabilmente anche nella giornata di oggi, appena saranno sistemati i documenti. In stallo invece la pratica inerente il trequartista o seconda punta Milos Malivojevic in uscita dalla Vianese. Il giocatore continua a prendere tempo e questo fa pensare che ci sia sotto qualche pretendente e tra queste la rinata Spal che dovrebbe ripartire dall’Eccellenza. Nel frattempo sono spuntate altre novità in casa rossonera. A cominciare dal restyling degli spogliatoi con una nuova tinteggiatura che ha fatto seguito alla risemina dei campi erbosi della zona nord. Tutti questi lavori anche in vista di una possibile concessione del Comunale al Milan calcio femminile. La società milanese avendo in ristrutturazione il proprio campo “Vismara” ha chiesto in uso il terreno del Fiorenzuola per l’avvio di stagione con la womens cup che inizierà il 23 e 24 agosto prossimi. Quindi il Pavesi potrebbe essere teatro della partita tra Milan femminile e il Sassuolo e successivamente anche della gara con la Ternana.