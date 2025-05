Campagnola ko, per la Bobbiese l'Eccellenza è ormai certa

Battendo 1-0 il Campagnola con un gol di Erik Guglielmetti al 37’ del primo tempo, la Bobbiese accede alla finale playoff di Promozione, in programma domenica a Sasso Marconi contro la Comacchiese. Per i neroverdi, però, dovrebbe essere già ipotecato un posto in Eccellenza, traguardo già raggiunto lo scorso anno e poi abbandonato per ragioni societarie.

Vittoria ben più ampia di quanto dica lo striminzito risultato visto che il portiere Cabrini è stato praticamente inoperoso mentre il suo collega Vlas è risultato il migliore in campo con almeno quattro parate strepitose sull'autore del gol, ma anche su Imprezzabile. Prestazione di altissimo livello per tutti i dodici giocatori mandati in campo da mister Bongiorni ma con il "10" in pagella, oltre che per l'autore del gol, per l'esterno destro Cloralio, Astorri (classe 2005) e il trequartista Imprezzabile, veri incubi della difesa reggiana.

Il tabellino

Bobbiese: Cabrini, Cloralio, Metti, Fagioli, A. Guglielmetti, Compaore, Astorri, Bongiorni, Scabini (26’ st Pontoglio), Imprezzabile, E. Guglielmetti. A disposizione: Beltrametti, Livelli, Marchi, Tessera, Stanelli, Corbellini, Ferrigno, Pontoglio, Delfanti. All. Dario Bongiorni.

Campagnola: Vlas, Cavicchioli (1’ st Camillo), Mora (1’ st Vezzani), Previato (1’ st Camara), Marzi, Parisi, Consiglio (38’ st Chakir), Montanari, Jocic, Barilli, Carlucci. A disposizione: Vioni, Rivi, Pedrazzoli, Fontanesi, Vettere. All. Manfredini (in panchina Vincenzi).

Arbitro: Michele Giorgino di Cesena (assistenti Capraro e Sforza).

Rete: 37’ pt Erik Guglielmetti