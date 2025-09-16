Campionati Italiani e Regionali ancora a Piacenza

Ripartiti i corsi nella sala d'armi cittadina di via Alberici, prime gare all'orizzonte e già importanti novità. Entra nel vivo la nuova stagione schermistica del Circolo «Pettorelli», pronto per l'annata 2025-2026 alimentando una gloriosa tradizione. Aperta come da tradizione dal camp di agosto a Ferriere, la nuova avventura delle «lame» biancorosse si appresta a diventare a pieno regime, con il primo importante appuntamento agonistico alle porte, la prima prova di qualificazione regionale Assoluti a San Lazzaro di Savena (Bologna) tra due week end. Nell'occasione, il Pettorelli andrà a caccia di pass per la relativa prima prova nazionale, dove sono già qualificati di diritto (essendo numero 1 e 2 del ranking under 17) Valentino Monaco e Andrea Bossalini. In attesa dei primi assalti ufficiali, arrivano già novità importanti che riguardano il circolo piacentino. «La Federscherma - annuncia il presidente biancorosso Alessandro Bossalini - ha ufficializzato l'assegnazione a Piacenza dei Campionati italiani a squadre di serie A2, B1, B2, C1 e C nazionale. L'appuntamento per il quinto anno consecutivo sarà a Piacenza Expo, con la rassegna in programma dal 26 al 29 marzo. Con grande piacere accogliamo questa nuova assegnazione, che alimenta il rapporto con la Federscherma e premia il nostro impegno portato avanti in questi anni, soprattutto nella scorsa stagione ospitando anche i Campionati italiani Assoluti. L'evento di marzo sarà anche l'occasione per vedere dopo tanti anni in pedana la formazione maschile di spada nel campionato di A2. Anche in questa stagione ospiteremo i campionati regionali a squadre di spada, però cambierà la data: non sarà come da tradizione all'Immacolata a dicembre ma slitterà nel nuovo anno solare (2026), a gennaio o febbraio. Valuteremo anche la location».