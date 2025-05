Canottaggio, la Vitto brilla al Meeting nazionale di Sabaudia

Risultati di rilievo per i canottieri della Vittorino da Feltre impegnati nei giorni scorsi al Meeting nazionale di canottaggio, svoltosi sulle acque del lago di Paola, a Sabaudia.

In un contesto di altissimo livello tecnico e agonistico, con quasi novanta società in gara provenienti da tutta Italia e oltre mille atleti in acqua, la Vittorino, con sette equipaggi, si è messa in luce conquistando ottimi risultati. Tra i più positivi figura Viola Ferrari, impegnata nella gara del singolo Under 17; dopo aver dominato le batterie e successivamente le semifinali, l’atleta biancorossa ha disputato la finale A chiudendo quarta per pochi centesimi al fotofinish.

Viola Ferrari ha sfiorato il podio alle gare di Sabaudia

Altamente positiva anche la prestazione di Marco Tinelli e Matteo Sardi nel due senza Under 19: entrambi al primo anno di categoria, i due giovani portacolori della Vittorino, grazie a un ottimo affiatamento, hanno superato brillantemente le qualifiche, conquistando l’accesso alla semifinale.

Pur non riuscendo a passare il taglio, Tinelli e Sardi si sono ben difesi nella Finale B, chiudendo con un ottimo secondo posto.

Stesso percorso anche per Dario Guerra nel singolo U19: nella Finale B, grazie a una prestazione superlativa, l’atleta biancorosso ha concluso una gara combattutissima con un eccellente terzo posto, distaccato di meno di un secondo dal vincitore. Tinelli, Sardi e Guerra, insieme al compagno di squadra Leonardo Ghioni, hanno successivamente preso parte alla gara del quattro di coppia Senior, chiudendo al quarto posto assoluto e al terzo nella categoria Under 23.

Leonardo Ghioni ha messo in mostra tutta la sua esperienza maturata in dieci anni di attività con la Vittorino, gareggiando nel doppio Senior Under 23 e pesi leggeri in equipaggio misto con Andrea Sironi della Canottieri Bellagina. I due hanno chiuso al quinto posto le qualifiche, sfiorando l’accesso alla semifinale per pochi secondi. Non sono invece riusciti a superare lo scoglio delle qualifiche Tommaso Guizzardi e Pietro Campominosi, impegnati nel doppio Under 17.

I due canottieri biancorossi, che stanno continuamente migliorando il loro affinamento in barca, hanno poi preso parte alla regata dell’otto Under 17 insieme a Freschi della Nino Bixio, Amadori del Solvay CC, Stanziani, Buoni, Pelagrilli e Parri della Canottieri D’Aloja, con Margherita Bizzardi del CUS Pavia al timone: l’equipaggio ha chiuso al settimo posto nella Finale A.

Menzione d’onore per Gemma Ghinelli, atleta piacentina cresciuta nella Vittorino da Feltre che per motivi di studio gareggia attualmente con il Rowing Genova: Gemma ha conquistato un ottimo secondo posto nella Finale B del singolo universitario femminile.