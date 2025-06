Caorso e Lugagnanese scatenate, Dallavalle e Maini restano a Ziano

Per il momento nessuna fumata bianca dal fronte Pontenurese (Eccellenza), fermo restando che il direttore sportivo Malvicini ha già intavolato più di una trattativa (pare su sponda parmense) relativa all’erede di Granelli in qualità di direttore sportivo.

Bel colpo della Spes (in attesa del ripescaggio in Promozione), col diesse Fovaris che ha bruciato la nutrita concorrenza per l’attaccante Matteo Panzetti (00, ex Alsenese); preso inoltre il portiere Davide Colonna (00, ex Sporting Fiorenzuola).

La Castellana Fontana (Promozione) ha annunciato altre sette importanti conferme, ossia quelle dei difensori Parenti e Gazzola, poi dei centrocampisti Domenichetti, Monopoli ed Alberici, nonché degli attaccanti Spedini e Cantiello.

Lo Ziano (Prima categoria) ha confermato Filippo Dallavalle e Lorenzo Maini.

Oltre a Tasevski, il neo ds della Lugagnanese (Prima categoria), Salvatore Russo, ha portato in biancazzurro il centrocampista Nicolò Negrello (00), già con lui e mister Fermi allo Sporting Fiorenzuola. Fatto poi anche l’acquisto del centrocampista Matteo Bianchi (ex Busseto), oltre a quello del giovane difensore Thomas Rivioli (06, dalla Juniores del Salso). La lunga lista dei confermati è composta dai portieri D’Apolito e Bersani e si estende ad Andrea Maggi, Ratti, Rida, Jesini, Freddi, Borriello, Campana, Renzi, Pietropaolo, Libreri e Veneziani. A breve atteso pure il rinnovo del centrocampista Visoni, mentre dalla Juniores salgono in prima squadra l’attaccante Di Natale, il centrocampista Solari ed il terzino Silva.

La Libertas (Seconda categoria) ha definito l’accordo col giovane attaccante Lorenzo Mazzari (04), ex San Giuseppe.

Sempre in Seconda, in bella evidenza anche il Caorso, che ha definito gli innesti degli attaccanti Giordano Carrara (ex Libertas) ed Alem Imad (ex Vigolzone), poi dei centrocampisti Vincenzo Amatruda (ex Salicetese) e Alessio Gazzola (ex Pontolliese) e del difensore Matteo Scaravella (04, ex Primogenita).

La Salicetese del confermato mister Stecconi ha fatto suoi i portieri Alberto Bersani (99) e Luigi Libelli (95), entrambi ex Fulgor Fiorenzuola.