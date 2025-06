CarpaChero, un poker di acquisti: arriva anche Konan

Prosegue senza sosta il calciomercato in ambito dilettantistico e, nelle ultime ore, è stato il CarpanetoChero (Promozione) protagonista: quattro i colpi piazzati dal patron Filippi con gli attaccanti Mansour e Konan, il portiere Crivelli e il centrocampista ex Alsenese Christian Bonini che arrivano alla corte del confermato mister Oreste Fossati. Nuova stagione in sella anche per Max Biolchi, tecnico del San Lazzaro, mentre, tornando nelle categorie più nobili, sembra ormai a un passo l'arrivo del portiere Borges, ex Agazzanese e Pontenurese, alla Bobbiese neopromossa in Eccellenza. Tutte le trattative qui.