Castellana Fontana e Carpaneto Chero, avanti in coppa

Ancora Spedini, ancora un successo della Castellana Fontana. Il talentuoso attaccante dei valtidonesi ha deciso, con una doppietta, il derby di coppa Italia del Soressi dove il Gotico Garibaldina si è arreso alla squadra di mister Ciotola che attraversa un momento magico: tra coppa e campionato è il quarto successo consecutivo che vale il passaggio ai 16esimi di finale che si disputeranno il 26 novembre. Quel giorno sarà in campo anche il Carpaneto Chero che, al contrario, attraversa un pessimo periodo nel campionato di Promozione, ma che in Coppa è riuscito a riscattarsi con il successo ai danni del Noceto. La vittoria, per i ragazzi di Oreste Fossati, è giunta ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: a segno Coseru prima del pari di Sandei. Dagli undici metri, è stata festa piacentina.