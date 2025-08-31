Castellana-Gotico senza gol, sconfitte Spes e CarpaChero
Nessuna vittoria per le piacentine nella prima giornata del campionato di Promozione
Redazione Online
|1 ora fa
Un'azione di Langhiranese-Carpaneto Chero ©Libertà/Manrico Lamur
Nessuna vittoria per le piacentine nella prima giornata del campionato di Promozione. Il big match Castfontana-Gotico Garibaldina (giocato a Borgonovo) finisce senza gol, mentre la matricola Spes Borgotrebbia ha perso 1-0 sul campo del Futura Fornovo Medesano. Stesso punteggio per il CarpaChero sul terreno della Langhiranese.
Promozione 1° Giornata
Bibbiano San Polo-San Secondo 2-2
CastellanaFontana-Gotico Garibaldina 0-0
Colorno-Bagnolese 3-0
Futura Fornovo Medesano-Spes Borgotrebbia 2-0
Langhiranese-Carpaneto Chero 1-0
Luzzara-Carignano 3-2
Montecchio-Noceto 2-0
Terme Monticelli-Vezzano 1-0
Riposta: Boretto
Seconda Categoria (Preliminare di Coppa)
Corte Calcio-Turris 2-2 (5-3 ai rigori)
Terza Categoria (1° turno Coppa Coni)
Girone A
Podenzanese-Fulgor Fiorenzuola 1-0
Pontolliese U21-Atl. Pontolliese 0-0
Podenzanese-Fulgor Fiorenzuola 1-0
Pontolliese U21-Atl. Pontolliese 0-0
Girone B
Folgore-San Corrado 0-1
Vernasca-San Rocco 2-1
Folgore-San Corrado 0-1
Vernasca-San Rocco 2-1
Girone C
Life In Sport-Gropparello 1-4
Travese-RiverNiviano 0-0
Life In Sport-Gropparello 1-4
Travese-RiverNiviano 0-0
Girone D
Bivio Volante-S. Filippo Neri 2-2
Gerbido-Primogenita 1-4
Bivio Volante-S. Filippo Neri 2-2
Gerbido-Primogenita 1-4