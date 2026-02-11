CastFontana e Samurai avanti in Coppa

Non solo Nibbiano&Valtidone. È stata fortunata anche la serata di Coppa Italia per le squadre piacentine.

In Promozione, Quarti di finale in gara unica che vedevano la Castellana Fontana impegnata sul campo del Bibbiano San Polo. I ragazzi di mister Massimo Ciotola hanno vinto per 1-0, grazie al gol di Dalil al 5’ della ripresa. Dopo un primo tempo molto equilibrato e giocato ad alto ritmo da entrambe le contendenti, la CastFontana ha sbloccato l’incontro grazie all’incursione del mancino classe 2000, che dopo aver vinto un contrasto, dalla sinistra è entrato nell’area avversaria e ha trovato il gol sul secondo palo in diagonale. Bravissimo poi Pittaluga a salvare la vittoria, parando un calcio di rigore.

Negli Ottavi di finale della fase regionale della Coppa di Seconda categoria, invece, i Samurai hanno ricevuto e liquidato per 2-0 il Terre Alte Berceto (in gol Bello e Di Cesare), alimentando l’incredibile striscia che da inizio stagione li vede solo vittoriosi, tanto in campionato quanto in Coppa.