C'è anche Araldi nella corsa alla panchina del Fiorenzuola

Arriverà entro la fine della settimana, con tutta probabilità, il nome del nuovo allenatore del Fiorenzuola. Dopo la nomina di pochi giorni fa, il ds Mario Barbieri sta vagliando i tecnici individuati per la successione a Vincenzo Cammaroto dopo la retrocessione in Eccellenza. Nelle ultime ore, sembra aver preso terreno la candidatura di Nicolò Araldi, attualmente mister della formazione Juniores. Il giovane allenatore che è giunto alle fasi finali del campionato nazionale Under 19, sembra aver sopravanzato i rivali che restano comunque possibilità concrete per la panchina valdardese. In primis, Luca Rastelli che però sembra destinato a restare sulla panchina del Nibbiano. Dietro, anche Luigi Apolloni e Maurizio Domizzi sono stati valutati dal club rossonero.