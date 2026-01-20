C'è ancora un De Vitis in maglia Piace

C'è ancora un De Vitis tra le fila del Piacenza. A distanza di oltre trent'anni dalle imprese di papà Totò, il figlio Alessandro indosserà la maglia biancorossa numero 30. Accordo raggiunto per il centrocampista ex Pisa classe 1992, reduce da una prima parte di stagione tra le fila del Rimini, in Serie C, ma dopo il fallimento del club, il 34enne si è ritrovato svincolato e al centro di un duello tra Piacenza e Pistoiese per arrivare al suo cartellino. Oggi è stato raggiunto l'accordo tra le parti e già da domenica prossima, nel match interno di Serie D tra Piace e Rovato Vertovese, il giocatore potrà essere impiegato da mister Arnaldo Franzini.

Ha firmato fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie C. Oggi pomeriggio ha già svolto il primo allenamento con la nuova maglia.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare l’arrivo a titolo definitivo fino al termine della stagione in corso, con opzione per la prossima, del centrocampista Alessandro De Vitis.

Il calciatore classe ’92, nato a Piacenza e cresciuto nel settore giovanile biancorosso, indosserà la maglia numero 30. Il club, orgoglioso di aver riportato a casa dopo tanti anni uno dei migliori talenti sbocciati nel proprio settore giovanile, desidera dare il bentornato ad Alessandro.

Il commento del Presidente Marco Polenghi: «Questa operazione, per il Piacenza Calcio rappresenta qualcosa che va oltre le normali dinamiche del calciomercato. Si tratta infatti di una scelta che unisce progettualità tecnica, valore umano e senso di appartenenza. Alessandro arriva con motivazioni forti, qualità professionali e una profonda conoscenza di cosa significhi indossare questa maglia, anche per il legame storico della sua famiglia con la nostra città e con i nostri colori. Il Piacenza Calcio vuole essere una Società che costruisce il futuro senza dimenticare la propria storia e questa operazione va esattamente in questa direzione. Gli auguro di vivere qui un percorso di crescita importante contribuendo, con impegno e personalità, agli obiettivi del club».

Il vicepresidente Alessandro De Santis aggiunge: «L’arrivo di Alessandro, ovviamente concordato con lo staff tecnico, dimostra quanto la proprietà creda nel raggiungimento dell’obiettivo. Cosa significhi e quali valori rappresenti per questa Società il cognome De Vitis lo sappiamo tutti; Antonio ha scritto pagine indimenticabili della storia del Piacenza Calcio e tutt’ora fa parte della nostra famiglia. Ora tocca ad Alessandro lasciare una traccia con questi colori, anche se siamo certi che questo sodalizio darà ottimi risultati».