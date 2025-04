C'è un esercito di irriducibili in campo dopo i 40 anni

Qualche fotografia è abbastanza impietosa. Le prestazioni in campo decisamente no. Anzi.Per una trentina di calciatori piacentini la carta di identità diventa davvero un semplice pezzo di plastica quando scendono in campo.Così, a ogni fischio d’inizio, i 40 anni e passa anni si dimezzano, i dolori alla ginocchia spariscono e questi irriducibili si rivelano spesso decisivi.C’è chi continua a segnare a raffica (ad esempio Migliavacca, ma anche un difensore come Bonelli), chi dispensa ancora raffinatezze (Cipelletti e Dattaro), chi non ha ancora abbandonato la bacchetta da direttore d’orchestra a centrocampo (Angov, Armani e Edo Bazzarini), chi corre e lotta per tre (Orrù e Santoro) e chi resta la solida diga insuperabile in difesa (Ferdenzi e Villaggi su tutti).E, infine, c’è chi continua a provare un piacere quasi perverso a buttarsi nel fango di questi giorni, magari solo per evitare un calcio d’angolo (Figoni, Shelna e Ironi).Tutti hanno alcuni tratti comuni: sono nati nel 1985 o prima (Cipelletti addirittura è del 1976, a novembre saranno 49...), hanno imparato a conoscere bene il proprio corpo e soprattutto hanno un bisogno quasi fisico di sentire il profumo dell’erba alla domenica, hanno voglia del silenzio carico di tensione e aspettativa che precede l’annuncio della formazione da parte del mister, corrono ancora a leggere su Libertà del lunedì mattina l’articolo della propria gara.