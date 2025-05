Cesena non ha rivali: è campione regionale

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l'Atletica Piacenza, quello appena trascorso al memorial Mario Ansaloni di Modena, importante appuntamento regionale svoltosi in concomitanza con i Campionati di società Assoluti su pista. I colori biancorossi hanno conquistato risultati di prestigio, confermando la vitalità e il talento degli atleti piacentini.

La copertina se la prende di diritto Lorenzo Cesena, autore di una prestazione maiuscola nei 400 metri ostacoli. Con un crono eccellente di 51"91, Cesena non solo ha dominato la gara, ma ha anche ribadito la sua leadership a livello regionale. Ma non è finita qui: l'atleta ha dimostrato la sua versatilità conquistando un ottimo sesto posto nei 400 metri piani con il tempo di 49"52.

Grande emozione e applausi per il ritorno in pista di Emma Casati. L'atleta ha onorato il suo rientro con una splendida prova nei 5000 metri, tagliando il traguardo in seconda posizione con un notevole 17'28"64. Solo poche ore prima, Casati aveva già dimostrato la sua tenacia nei 1500 metri, ottenendo un buon quinto posto con il tempo di 4'46"27.

Kirill Visigalli sul podio



Un altro argento che fa brillare l'Atletica Piacenza porta la firma di Kirill Visigalli nel salto in lungo. Il giovane talento ha stampato un 6,81 metri, misura che rappresenta il suo nuovo primato personale e un significativo passo avanti nel suo percorso sportivo.

Ottime notizie arrivano anche dal settore dei salti con il promettente Bryan Cattabriga. Il giovanissimo atleta si è piazzato sesto nel salto triplo con un incoraggiante 13,22 metri.

Chiara Sverzellati e Anna Pissarotti

Tra le velociste, si è messa in luce Chiara Sverzellati, che ha corso i 100 metri in un promettente 12"12. Solo un soffio di vento irregolare le ha negato la gioia del primato personale, lasciando comunque intravedere un grande potenziale. Infine, da segnalare la buona prestazione di Anna Pissarotti, che ha conquistato il sesto posto nei 400 metri ostacoli con il tempo di 1'04"62.

Questi risultati di alto livello testimoniano la qualità del lavoro svolto dall'Atletica Piacenza e dei suoi atleti, nonostante l'assenza forzata ai box per infortunio dello sprinter di casa Mattia Favari. Un plauso a tutti i ragazzi biancorossi per aver portato in alto il nome della città in questa importante competizione regionale.