Chiara Bersani protagonista alle Paralimpiadi

Tutto è pronto per l’inizio delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa sera l’Arena di Verona accoglierà l’attesa cerimonia d’apertura - intitolata “Life in Motion” - che vedrà protagonista anche l’artista piacentina Chiara Bersani, che è stata chiamata dall’organizzazione non solo come performer durante della serata, ma anche come consulente nella costruzione dell’evento. «Sono stata contattata per una consulenza dal regista Marco Boarino, soprattutto per la parte performativa della serata: tutto ciò che riguardava il coinvolgimento e la narrazione intorno agli artisti con disabilità e, in generale, ai corpi non conformi. Ho dialogato con lui per tutta questa parte del lavoro». Senza fare troppi spoiler su ciò che vedremo questa sera, Bersani conferma la sua presenza nel corso della cerimonia: «È un passaggio di cui sono davvero molto felice. È nato proprio dal dialogo con il regista, che si è preso la briga di conoscermi e di ritagliarmi uno spazio in cui mi identifico tantissimo».