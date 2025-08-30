Ciclismo, il Trofeo Scotti torna a casa. Arrivo di tappa a Sarmato

Il trofeo "Paola Scotti" torna finalmente a casa, lì dove l'indimenticata campionessa di ciclismo - prima donna in Italia ad essere tesserata alla Federazione - ha iniziato a pedalare, nelle campagne di Sarmato: domenica 14 settembre, il centro del paese ospiterà la quarta e ultima prova del trofeo Scotti grazie al terzo trofeo Panathlon, organizzato da Gs Luigi Maserati e dedicato ai giovanissimi.

Con un circuito per le vie del paese, Sarmato tornerà ad ospitare una gara ciclistica dopo sei anni di stop e si candida a diventare una tappa fissa, d'ora in avanti, per il ciclismo giovanile. Dopo Palazzo Farnese e il Pubblico Passeggio, il trofeo Panathlon lascia Piacenza e arriva a Sarmato. «Qui vorremmo che diventasse sede fissa» propone l'organizzatore Giulio Maserati assieme al presidente Panathlon Paolo Gentilotti, particolarmente legato all'evento che può contare su Banca di Piacenza e diversi sponsor privati.

La gara è dedicata ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 7 e i 12 anni e si snoderà su un circuito cittadino di 800 metri (piazza Roma, via Bettola, via Gramsci, via Primo Maggio, via Po, piazza Roma), che sarà percorso - a seconda delle sei categorie - dalle 3 alle 20 volte. Per tutto il tempo della gara, le strade resteranno chiuse al traffico.

Il ritrovo sarà alle ore 8, con partenza alle 9.30 dalla piazza dove è previsto alle 11. 30 l'ultimo arrivo con le premiazioni.

Per ogni categoria, saranno premiati i primi 5 maschi e le prime 3 femmine mentre, per quanto riguarda le società sportive, la prima si aggiudicherà il trofeo "Panathlon", la seconda il trofeo "Corrado Sforza Fogliani" e la terza il trofeo "Carlo Cammi". Al direttore sportivo della prima società in classifica, inoltre, andrà il premio "Renato e Alberto Ginofero".