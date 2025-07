A Piacenza gli italiani di Mountainbike XCE Eliminator

Piacenza diventa per due giorni la capitale italiana della mountainbike. Nel primo fine settimana d’agosto, il 2 e il 3, nell’area verde di via IV Novembre sotto le mura del Pubblico Passeggio, si svolgerà l’edizione 2025 del Campionato italiano di mountainbike XCE Eliminator, la cui organizzazione è stata assegnata nell’ottobre scorso al Team Scott Gagabike di Piacenza.

Un grande evento sportivo che porterà nella nostra città atleti provenienti da ogni regione italiana con i rispettivi team. Ad oggi sono già più di 350 gli iscritti e, a giudicare dall’interesse dimostrato da molte società sportive, è probabile che il numero salga a 400 nelle prossime ore.

Questa mattina, nella Sala consigliare del Comune di Piacenza, la presentazione ufficiale della gara alla presenza delle autorità, degli sponsor e di una folta rappresentanza di giovani atleti del Team Scott Gagabike.

«Il Campionato Italiano Eliminator sarà una grande vetrina per la città - ha detto l’assessore allo Sport Mario Dadati - e un appuntamento importante per il pubblico di appassionati e non: l’evento potrà infatti essere seguito nella sua interezza dalla balconata naturale del Facsal, fatto raro per uno sport come la mountain bike, il cui teatro per eccellenza è generalmente costituito da zone rurali e boschive, mentre in questo caso il cuore pulsante della manifestazione sarà a ridosso del centro storico. Uno spettacolo da non perdere, davvero unico, alla cui organizzazione hanno contribuito in modo decisivo gli uffici comunali che si occupano di eventi sportivi ai quali va il mio grazie».

Il delegato provinciale del Coni, Robert Gionelli, nel ringraziare Comune e Gagabike, ha sottolineato quanto sia importante organizzare eventi del genere sul territorio: «Non solo per il livello della competizione e degli atleti in gara - ha detto - ma anche perché, proprio grazie a manifestazioni di questo tipo, così spettacolari ma allo stesso tempo accessibili, si contribuisce in modo concreto ad avvicinare i nostri giovani allo sport. E lo sport, si sa, non è solo salute e divertimento, ma è anche un insieme di valori positivi fondamentali per tutto, anche al di fuori dello sport stesso».

«Siamo molto onorati - ha aggiunto Silvia Maserati, presidente Gagabike - di poter organizzare una manifestazione sportiva di tale importanza e prestigio, appartenente ad una disciplina, il ciclismo, nazional-popolare, di cui la mountainbike e in particolare la XCE, rappresenta la versione più giovane e moderna».

Lo spettacolo sarà garantito e nobilitato dalla partecipazione dei migliori interpreti nazionali della disciplina Eliminator: tra gli altri ha già garantito la sua presenza la pluricampionessa italiana, europea e mondiale, la biker valdostana Gaia Tormena.

I dettagli della manifestazione sono stati illustrati da Luca Peveri, fondatore e team manager di Gagabike. La formula della gara, che sabato 2 vedrà scendere in pista le categorie agonistiche e domenica 3 il settore giovanile, è serrato e avvincente. Dopo un giro cronometrato di qualifica, verranno determinate le griglie di partenza delle batterie dei quarti di finale, composte dai sedici miglior tempi fatti registrare per ogni singola categoria. Passando al turno successivo, le semifinali, i primi due piazzati di ogni batteria, mentre il terzo e il quarto verranno eliminati (da qui il termine “Eliminator”). Dalle due semifinali usciranno i quattro finalisti che si contenderanno la maglia tricolore, mentre il terzo e il quarto delle semifinali, si giocheranno le posizioni che vanno dal quinto all’ottavo posto.

Le gare riguarderanno le categorie Esordienti e Allievi, 1° e 2° anno, declinate sia al maschile che al femminile, mentre Juniores, Under 23 e Elite gareggeranno in categoria unica, sia donne sia uomini. È inoltre prevista la partecipazione della categoria unica amatoriale Master, sempre al femminile e al maschile.

Alla conferenza stampa di questa mattina, ad ulteriore prova dell’importanza dell’evento, erano presenti il presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana Aldo Taborlani, Nadia De Negri, tecnico federale e collaboratrice del Commissario tecnico della Nazionale italiana di MTB Mirko Celestino, e Barbara Mussa, responsabile Fuori Strada Italiano della Federazione.