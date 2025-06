Ciclismo-allievi, a Vigolzone il top regionale della categoria

Centoventi partecipanti, 84 chilometri e un’ambita maglia in palio. Domenica Vigolzone sarà l’epicentro del ciclismo emiliano-romagnolo con il campionato regionale Allievi ospitato dal centro della Valnure e organizzato dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink.

Il secondo Gran Premio Città di Vigolzone-quarto Trofeo Emilio Ferrari alla memoria è stato presentato ieri mattina in Municipio con il sindaco Gianluca Argellati e l’assessore allo sport Giulio Borlenghi a fare gli onori di casa. Il sodalizio organizzatore era rappresentato dal presidente Gian Luca Andrina, la famiglia Ferrari da Barbara Ferrari (figlia dell’indimenticato Emilio), la Federciclismo piacentina dal vicepresidente Paolo Giovannini (anche comandante della Polizia locale dell’Unione Valnure Val Chero), oltre alla presenza di Gianni Fabbi della Protezione civile Placentia di Rivergaro.

Il via è previsto alle 14 in via Roma, sede di arrivo dopo 84 chilometri. Il percorso toccherà nella prima parte Ponte dell’Olio, Biana, Recesio, Bettola, nuovamente Ponte dell’Olio e Vigolzone, poi Case Brioschi, Grazzano Visconti, Colonese; successivamente, ci saranno tre giri dell’asse Ancarano-Veano-strada Cementirossi-Ancarano, infine la parte conclusiva con Colonese, Grazzano Visconti, Case Brioschi e Vigolzone per l’arrivo.

Sono iscritti - annuncia Andrina - 120 ragazzi provenienti da tutta la regione, praticamente la totalita dei tesserati Allievi. Tra i piacentini, avremo Marco Gregori, Francesco Carloni, Fabio Bersani e Simone Buroni, quest'ultimo portacolori del Velo Club Pontenure. Siamo felici - le parole del sindaco Argellati - di ospitare questo bel connubio tra lo sport giovanile e il ricordo di Emilio Ferrari. Eventi come questi - ha fatto eco l'assessore Borlenghi - portano indotto e promozione, portando il nome di Vigolzone fino alla Romagna. Fa piacere - le parole di Barbara Ferrari - ricordare la figura di mio padre, mio fratello Vincenzo e i suoi amici organizzatori con passione riescono a catalizzare le energie e le risorse per allestire questo tipo di manifestazioni che ricordano la passione per i giovani e i valori della vita di mio papa. Emilio Ferrari - ricorda Paolo Giovannini - e stato il mio capo e mi ha trasmesso insegnamenti di vita nel lavoro e nello sport. Il campionato regionale di Vigolzone - il messaggio del presidente del Comitato regionale Emilia Romagna della Federiclismo Pierluigi De Vitis - si correra su un percorso tecnico e impegnativo per la categoria, apprezzato anche dal nostro tecnico regionale Marco Guidetti e che rappresenta uno step molto importante per le convocazioni in vista dei Campionati italiani di Gorizia. Luca Ziliani Nella foto, da sinistra Paolo Giovannini, Giulio Borlenghi, Barbara Ferrari, Gianluca Argellati, Gian Luca Andrina e Gianni Fabbi