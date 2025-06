Oggi Vigolzone diventa capitale regionale del ciclismo Allievi

È scaduto il conto alla rovescia per il campionato regionale Allievi di oggi a Vigolzone, organizzato dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink e valido come secondo Gran Premio Città di Vigolzone-quarto Trofeo Emilio Ferrari alla memoria. Centoventi gli iscritti, secondo il regolamento i residenti nelle province della nostra regione della categoria, con 84 chilometri da affrontare e la maglia giallorossa di campione regionale in palio.

Il via è previsto alle 14 in via Roma.

Il percorso

Il percorso toccherà nella prima parte Pontedellolio, Biana, Recesio, Bettola, nuovamente Pontedellolio e Vigolzone, poi Case Brioschi, Grazzano Visconti, Colonese; successivamente, ci saranno tre giri dell’asse Ancarano-Veano-strada Cementirossi-Ancarano, infine la parte conclusiva con Colonese, Grazzano Visconti, Case Brioschi e Vigolzone per l’arrivo.

La viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, le chiusure saranno solo temporanee legate allo stretto passaggio della corsa, con la circolazione interrotta nei cinque minuti prima e nei cinque minuti dopo il transito nei vari punti della gara (il riferimento sono le vetture con la scritta “inizio corsa” e “fine corsa”).

Tra i piacentini in gara, Marco Gregori (Pool Cantù – Sovico – GB Team), Francesco Carloni (Pedale Casalese Armofer), Fabio Bersani (Torrile) e Simone Buroni, portacolori del Velo Club Pontenure.