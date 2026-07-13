Emma Sara Riccardi è campionessa regionale XCO. Zuccolini domina a Botticino

Domenica ricca di soddisfazioni per il gruppo agonistico ed amatoriale, della Lugagnano Off Road, protagonista sia in Emilia-Romagna sia in Lombardia.

I riflettori erano puntati su Calestano (Parma), teatro della prova di cross country valida per il circuito Emilia Romagna XCO Cup e per l'assegnazione dei titoli regionali FCI Emilia-Romagna nelle categorie Esordienti, Allievi e Junior. Tra le Women Junior (17-18 anni) arriva una splendida doppietta della Lugagnano Off Road. Emma Sara Riccardi conquista la vittoria assoluta e si laurea campionessa regionale XCO, precedendo sul traguardo la compagna di squadra Emanuela Cavalieri. La Riccardi consolida il primato nel circuito.

Nelle categorie maschili il team piacentino piazza due atleti nella top ten della gara Junior: Filippo Cavalieri conclude al settimo posto, mentre Federico Tonoli è nono. Arrivano altri piazzamenti di rilievo anche nelle categorie giovanili. Tra gli Allievi del secondo anno (16 anni), Mathieu Longinotti chiude in settima posizione. Da rimarcare le prove dei nostri Esordienti del secondo anno (14 anni), con Luca Franchini che porta a casa un brillante quinto posto. Sul pezzo anche Gianluca Gaudenzi che centra l'ottavo posto, mentre Nicola Gruppi termina diciassettesimo. Tra gli Allievi del primo anno (15 anni), Nicolò Castellana conclude dodicesimo.

Quattro portacolori della società presieduta da Paolo Dadomo erano invece impegnati a Botticino (Brescia), nella prova regionale di cross country inserita nel circuito Leonessa MTB Cup.

Da sottolineare la brillante prestazione di Carlo Zuccolini, autore di una gara impeccabile che gli vale il successo nella categoria Master 6 (50-54 anni). Ottimo anche il quarto posto di Paolo Condi tra i Master 4 (45-49 anni). Negli Under 23, Ryan El Meksali offre una prova di carattere, chiudendo in quattordicesima posizione.

Un capitolo speciale merita il ritorno alle competizioni di Letizia Marzani. Dopo diversi anni di inattività, la biker è tornata ad indossare il numero di gara, prendendo parte alla prova riservata alle Master Woman e conquistando un brillante secondo posto. Al di là del risultato, la notizia più bella è rivederla in sella alla sua mountain bike: un ritorno che riporta alla mente gli anni in cui Letizia era considerata una delle più promettenti interpreti del panorama giovanile nazionale della MTB.