Giro Donne a Piacenza: Giorgia ci sarà, Silvia no

Sarà una tappa speciale quella di venerdì 5 giugno per Giorgia Bronzini, ds della Human Powered Health in gara al Giro d’Italia Women. Quel giorno la carovana rosa attraverserà il territorio piacentino, nella corso della frazione da Sorbolo Mezzani a Salice Terme (settima tappa).

La gara arriverà da Busseto, attraversando Cortemaggiore per poi arrivare a Le Mose, toccare la città e dirigersi verso la Val Tidone. La pluricampionessa del mondo dirigerà la formazione, dove però non ci sarà al via la piacentina Silvia Zanardi.

Quest’anno niente Giro per la Zanardi: «Quest’anno ci sono tappe molto lunghe, serviva una base più grande per arrivare in fondo; Silvia è in crescita, alla Vuelta a Burgos è stata brava e prossimamente parteciperà alla prova di Coppa del Mondo a Copenhagen, dove farà parte del “treno” della squadra».

In ammiraglia toccherà luoghi a lei familiari, come la sua Piacenza e altri paesi della nostra provincia: «Ho già avvisato un po’ di amici, spero venga gente a vederci».