Il Giro del Medio Po si sposta a fine agosto

L’edizione 2026 del Classico Giro del Medio Po (Memorial Pietro Cinerari e Maria Siori) si correrà lunedì 31 agosto a Castelsangiovanni, sempre con la regia organizzativa del Gruppo sportivo Luigi Maserati.

Come nel 2025, la manifestazione (storico appuntamento del ciclismo piacentino) sarà riservata alla categoria internazionale Juniores, dopo aver ricevuto il testimone dai cosiddetti dilettanti (Elite e Under 23).

Un “esperimento” della scorsa stagione (la corsa era andata in scena poco prima di metà maggio) che ha dato ottimi risultati e che dunque è stato riproposto in pianta stabile anche quest’anno.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina in Municipio a Castelsangiovanni alla presenza della sindaca Valentina Stragliati, dell’assessore allo sport Andrea Trespidi e di Giulio Maserati (presidente del Gs Luigi Maserati), con il comitato organizzatore rappresentato anche da Francesco Rapalli, Fausto Orzi e da Sandra Olivieri, vedova dell’indimenticato Alberto Ginofero.

L’edizione numero 56 del Classico Giro del Medio Po per Juniores a livello di percorso ricalcherà a grandi linee quello dell’anno scorso, con una piccola variazione finale prima dell’arrivo.

La partenza è prevista il 31 agosto alle 14.25 in via XX Settembre a Castelsangiovanni, con 115 chilometri e 700 metri da percorrere per una gara sostanzialmente divisa in due parti.

La prima si svolge su un circuito da ripetere cinque volte quasi tutto collinare, ad eccezione degli ultimi 3 chilometri prima del transito sotto lo striscione d’arrivo e i successivi 1.500 metri. Il circuito misura circa 17 chilometri con un dislivello al giro di 190 metri.

Dopo esser transitati per l’ultima volta sotto il traguardo, i corridori affronteranno l’ultima parte di gara (31 chilometri), con un dislivello di 417 metri, che lo farà diventare di 1.363 metri totale.

L’arrivo è sempre fissato in piazza XX Settembre, lungo corso Matteotti della cittadina valtidonese.