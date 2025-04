Il Medio Po anticipa al 10 maggio, già 148 iscritti

Sale l'attesa per la 55esima edizione del Classico Giro del Medio Po a Castelsangiovanni. L'appuntamento 2025 sarà per sabato 10 maggio, con la data che rappresenta una delle novità di quest'anno (normalmente si disputava a settembre). Diversa anche la categoria, con i "Dilettanti" (Elite e Under 23) che passano il testimone agli Juniores, ragazzi di 17 e 18 anni che si metteranno in luce sulle strade della Val Tidone.

Poco più di 116 i chilometri da percorrere, con sette ascese del Fornello e un passaggio in salita a Vicobarone nella parte finale della corsa organizzata dal Gs Luigi Maserati, quest'anno in collaborazione con la Nuova Ciclistica Placci.

Nella sala consiliare a Castelsangiovanni la presentazione ufficiale dell'evento, che - a più di due settimane dalla chiusura delle iscrizioni - conta già 25 squadre iscritte e 148 atleti presenti. Tra le formazioni, la spagnola Pc Baix Ebre, che nel 2023 trionfò in Corso Matteotti con Ivan Smirnov.