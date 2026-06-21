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Impresa di Gregori sulla pista di Busto Garolfo

Il 19enne caorsano è una delle promesse del ciclismo piacentino

Redazione Online
|55 minuti fa
A sinistra, sul primo gradino del podio di Busto Garolfo, Marco Gregori
A sinistra, sul primo gradino del podio di Busto Garolfo, Marco Gregori
1 MIN DI LETTURA
Grande impresa di Marco Gregori, 17enne di Caorso che, alla Tre Sere di Busto Garolfo, in coppia con Lorenzo Milani ha conquistato la kermesse con la maglia del Pool Cantù Gb Team con la quale corre sia su pista, ma anche su strada. E proprio oggi, domenica 21 giugno, il 19enne sarà protagonista nella Sora-Atina su strada dove difenderà i colori dell'Emilia Romagna. Una famiglia di ciclisti visto che anche il fratello Luca (Esordienti) è sulle orme di Marco. "Amo Van del Poel e sogno di correre la Parigi-Roubaix" ha detto nell'intervista pubblicata su Libertà. 

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